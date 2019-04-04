Львівщина втратила ще одного захисника Суспільство | 03-04-2019, 13:49 0 113

У вівторок, 2 квітня, у Харківській лікарні помер капітан Олександр Болотенко.

Уродженець села Басівка Пустомитівського району народився 15 липня 1978 року.

Закінчив Одеський військовий інститут, служив у 54-тій окремій механізованій бригаді.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам загиблого Героя.



