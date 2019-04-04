Закарпатська митниця ДФС: до уваги громадян та суб’єктів ЗЕД! Суспільство | 03-04-2019, 16:14 0 137

Фахівці Закарпатської митниці ДФС зауважують, що з 16 квітня суб’єкти ЗЕД зможуть зараховувати кошти у вигляді авансових платежів (передоплати) на «єдиний рахунок». Вже починаючи з19 березня 2019 року, всі митниці ДФС працюють з «Єдиним казначейським рахунком» – новою системою справляння митних платежів.

Таким чином, для підприємств, юридичних осіб сплата коштів у вигляді авансових платежів (передоплати) зараховується на «єдиний рахунок», відкритий в Державній казначейській службі України на ім’я ДФС України:

Рахунок: 37341039292197;

Банк отримувача – Державна казначейська служба України;

МФО банку – 899998;

Отримувач – ДФС України;

Код ЄДРПОУ – 39292197.

Рахунок Закарпатської митниці ДФС для поповнення авансових платежів підприємствами заблокований!

Зауважимо, що до 16 квітня 2019 року залишки коштів підприємств на рахунку Закарпатської митниці ДФС можуть бути використані для митного оформлення товарів. Повернення підприємствам коштів авансових платежів будуть здійснюватися протягом 1095 днів з дня внесення таких коштів на рахунок.

Звертаємо увагу, що цей рахунок не призначений для митного оформлення товарів громадян. Авансові платежі для митного оформлення товарів громадян потрібно зараховувати на рахунки митниць ДФС.

Для громадян сплата та зарахування коштів у вигляді авансових платежів (передоплати) зараховується на депозитний рахунок митниці ДФС. Реквізити рахунку для зарахування коштів попередньої оплати за митне оформлення транспортних засобів громадян:

Рахунок №: 37341130520026;

Банк отримувача – ГУ ДКСУ у м. Києві;

МФО банку – 820019;

Код ЄДРПОУ – 39515893;

Призначення платежу: *350; ідентифікац. код; поперед. оплата за митне оформлення від П.І.Б.

ДФС у Закарпатській області

