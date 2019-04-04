Працівники Львівської митниці ДФС виявили незаконне ввезення на митну територію України кондитерських виробів Суспільство | 03-04-2019, 19:05 0 121



У міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець - Корчова» в напрямку «в’їзд в Україну» прибув транспортний засіб, який здійснював переміщення у митному режимі імпорту на адресу українського підприємства товарів, зокрема «кондитерські вироби з цукру, без вмісту какао у вигляді желе». Згідно з поданими документами водієм до митного контролю вага брутто цього товару становила 13 614 кг, а заявлена вартість 29 259,99 євро, що на момент переміщення через митний кордон України згідно з курсом Національного банку України складає 892 335,42 грн. Відправником цих товарів є одна із компаній Республіки Польща.

Під час митного огляду переміщуваного вантажу був виявлений товар «Кондитерські вироби з цукру, без вмісту какао у вигляді желе» загальною вагою 1 008 кг та вартістю 57 173,76 грн., відомості про який відсутні у поданих до митного контролю документах.

На підставі відповіді польської компанії – відправника цього товару на запит Львівської митниці ДФС встановлено, що цією компанією на адресу українського підприємства відправлено товар: «Кондитерські вироби з цукру…» вагою брутто 14 723,65 кг та вартістю 31 091,97 євро, що на момент переміщення через митний кордон України згідно з курсом Національного банку України складає 948 204,91 гривень.

Таким чином, правопорушник надав водієві транспортного засобу товаросупровідні документи, які містять неправдиві відомості щодо ваги, кількості та вартості товару, тобто вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар вартістю 57 173,76 грн. вилучено. Справу скерують до суду.

