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Закінчується прийом документів для участі в Установчих зборах Громадської ради

Суспільство | 03-04-2019, 19:08Коментарів: 0 0 Переглядів: 124 124    

На засіданні Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при обласній державній адміністрації визначено дату проведення Установчих зборів, які відбудуться 7 травня 2019 року у Львівському палаці мистецтв (вул. Коперніка, 17), реєстрація з 14:00 год., початок зборів о 15:00 год.

Громадська рада при обласній державній адміністрації як тимчасово діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган утворюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (зі змінами) для забезпечення участі громадськості в управлінні державними справами, налагодження ефективної взаємодії влади та громадськості, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.
До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і проводять діяльність на території України.
Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій) для участі в Установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.
До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади автономної республіки Крим та місцевого самоврядування.
Склад громадської ради формується на Установчих зборах.
Для участі в Установчих зборах до ініціативної групи необхідно подати заяву, підписану уповноваженою особою керівного органу та посвідчену печаткою (у разі наявності) інституту громадянського суспільства.
До заяви додаються:
- рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в Установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради; посвідчене печаткою (у разі наявності);
- біографічна довідкакандидата від інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації, в паперовому та електронному вигляді (формат .doc).
- копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства, як володільцем, бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;
- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства(відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (2018 – 2019 року) (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року - за період діяльності), в паперовому та електронному вигляді (формат.doc).
- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.
- електронна версія документів.
Члени ініціативної групи залишають за собою право звернення до правоохоронних органів та інших уповноважених представників виконавчої влади, з метою перевірки достовірності наданої кандидатами  та ІГС інформації.
Документи приймаються уповноваженим представником ініціативної групи до 08.04.2019 року включно (крім вихідних та святкових днів) з 09.00 до 18.00 год., за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 403.
Контактна особа: Христина Швец, тел. 2 999 555, e-mail: depinfoloda@gmail.com.
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