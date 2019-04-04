ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, без втрат Суспільство | 04-04-2019, 08:27 0 75 Минулої доби бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню, 4 рази застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед українських військових немає.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 4 квітня.



"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв наших захисників: з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Новотроїцьке, з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу села Лебединське", - наголосили у штабі.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили чотири обстріли: двічі - з мінометів калібрів 120 та 82 мм - біля села Кримське; з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї - у районі населеного пункту Новолуганське.



Зі стрілецької зброї - поблизу селища міського типу Станиця Луганська.



"На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому двох та поранивши трьох окупантів. Також знешкоджено бойову машину піхоти російсько-окупаційних військ", - йдеться у звіті.



Від початку поточної доби обстрілів позицій українських військ не зафіксовано.