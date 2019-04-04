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НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ
|Суспільство | 04-04-2019, 10:06
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Учора неподалік від кордону з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону затримали чотирьох нелегальних мігрантів. Інформацію про появу у прикордонні невідомих осіб азіатської зовнішності повідомив місцевий мешканець.
Військовослужбовцями відділення «Косино» було негайно організовано пошукові заходи, в результаті яких затримали трьох чоловіків та одну жінку без жодних документів. Затримані повідомили, що є громадянами В’єтнаму та мали намір потрапити до однієї з країн ЄС.
Наразі іноземці перебувають в пункті тимчасового тримання загону. На них складено протоколи за спробу порушення державного кордону, справу скеровано до суду.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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