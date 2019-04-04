НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ Суспільство | 04-04-2019, 10:06 0 55



Учора неподалік від кордону з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону затримали чотирьох нелегальних мігрантів. Інформацію про появу у прикордонні невідомих осіб азіатської зовнішності повідомив місцевий мешканець.

Військовослужбовцями відділення «Косино» було негайно організовано пошукові заходи, в результаті яких затримали трьох чоловіків та одну жінку без жодних документів. Затримані повідомили, що є громадянами В’єтнаму та мали намір потрапити до однієї з країн ЄС.

Наразі іноземці перебувають в пункті тимчасового тримання загону. На них складено протоколи за спробу порушення державного кордону, справу скеровано до суду.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



