У Києві вибухнув автомобіль – чоловік у важкому стані Суспільство | 04-04-2019, 11:19 0 45 У Голосіївському районі Києва, на вулиці Вільямса, вибухнув автомобіль "Chevrolet Evanda", унаслідок чого чоловік отримав поранення.



Про це повідомляє вранці 4 квітня поліція Києва.



Близько 2-ї години ночі до Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення, про те, що на вулиці Вільямса вибухнула автівка. На виклик виїхали слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи і лікарі.



"На місці події поліцейські виявили пошкоджений транспортний засіб "Шевролет Еванда", який належить місцевій мешканці. За попередньою інформацією, у результаті вибуху один чоловік отримав поранення", – йдеться у повідомленні.



"Постраждалий у важкому стані доставлений у лікарню", – інформує поліція.





Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розслідуються кримінальні провадження за ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.





Правоохоронці відпрацьовують місце скоєння злочину та прилеглу територію для встановлення всіх обставин та очевидців події.