«… я просто не пускаю ворога далі…» Суспільство | 04-04-2019, 11:30 0 30



Колись вболівальник Бурштиської команди «Енергетик», а нині військовослужбовець Збройних Сил України Роман зараз обороняє від російсько-терористичних військ українську Луганщину. І можливо його сектор спостереженні та обстрілу всього кілька сотень метрів, та він чітко усвідомлює, що за його плечима тисячі кілометрів вільної від загарбників землі.

До війська він пішов слідом за своїм молодшим братом Анатолієм, який став на захист України на рік раніше від нього.

Я роблю свою роботу, - каже Роман, - Не пускаю ворога далі, ніж він зайшов на наші землі.

Від ворожої кулі Романа, та його брата береже мамин хрестик, який вона вдягнула дітям перед дорогою на війну. Цей маленький оберіг Роман завжди тримає біля себе. А коли стає важко то просто торкається його, щоб ще аз відчути тепло маминих рук.

Тарас Грень.

