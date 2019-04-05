Працівники Львівської митниці ДФС виявили незаконне ввезення на митну територію України медичних ветеринарних препаратів Суспільство | 04-04-2019, 17:17 0 57



Учора, 03 квітня, працівники Львівської митниці ДФС запобігли незаконному переміщенню через митний кордон України медичних ветеринарних препаратів. Так, у 32-річного мешканця Львівської області, який ввозив на митну територію України «крісла металеві», «листи з полівінілхлориду в рулонах» та «запасні частини до бурового ключа» під час митного контролю в пункті пропуску «Рава – Руська – Хребенне» в його автомобілі, крім задекларованих товарів, були виявлені «добавки для дієти псів і котів», «тести діагностичні для псів та котів», «косметика для догляду за шкірою тварин» загальною вагою 323 кг та вартістю понад 463 тис. гривень.

Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Товари вилучено у встановленому порядку, їх подальшу долю вирішить суд.

