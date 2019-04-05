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Агресивні патріоти України

Суспільство | 04-04-2019, 17:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 57 57    
Агресивні патріоти України

Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою фізичною підготовкою «кадетський корпус імені Героїв молодої гвардії» єдиний з подібних навчальних закладів, що вийшов з тимчасово окупованих територій на сході нашої держави до вільної України. Викладачі цього закладу називають себе «агресивними патріотами України». Коли у 2014 році, в уже окупованому Луганську на всю силу буяло колорадське божевілля, викладачі і учні ліцею одноголосно прийняли рішення підняти жовто-блакитний прапор над вже окупованим Луганськом.
Наш ліцей засновано в п’ятірці перших подібних навчальних закладів ще у 1993 році, - розповідає начальник ліцею полковник Валерій Ємбаков. – На відміну від багатьох інших навчальних закладів у нас є мета – підготувати юнаків до вступу у вищі військові навчальні заклади. Насамперед у Міністерство оборони України.
До самої системи підготовки юнаків тут підходять ґрунтовно. Починаючи з основ. Для порівняння наведу цифри в рік на звичайного учня середньої загальноосвітньої школи в Україні витрачається близько 13 тисяч гривень. а от на луганського ліцеїста ця сума складає близько ста тисяч гривень на рік.
Ми не лише годуємо наших хлопців, - продовжує розповідь начальник ліцею. – Ліцеїсти повністю забезпечуються одностроями (включаючи футболки і спортивні костюми), живуть у прекрасних умовах. Крім того в нас або відремонтовано або збудовано наново навчальні аудиторії. Бо офіцера, як впевненого в собі воєначальника потрібно плекати і виховувати в найкращих умовах.
І дійсно, в ідеальні ліцеїсти користуються французьким посудом. Продукти сюди постачаються по спеціальному замовленню, а готують все бригади професійних кухарів. Для навчання створені просто прекрасні умови. Просторі світлі класи обладнані за останнім словом техніки. До речі навіть бібліотека ліцею переходить на європейський стандарт, коли учні можуть користуватись не лише традиційними книжками, але й переглянути електронний варіант багатьох видань. Надписи на аудиторіях продубльовано і англійською мовою. Адже ліцеїстів вчать, що свого часу вони активно спілкуватимуться з партнерами з інших держав. До речі, для кращого вивчення англійської тут введено раз на тиждень – день англійської мови. Тобто день в який всі учні і вчителі спілкуються між собою англійською. А от спортивний зал збудований так би мовити з нуля, і обладнаний за всіма правилами професійного спорту – від покриття на підлозі, до тренажерів. Це дозволяє з юнацького віку виховувати у хлопців повагу до спорту та власного здоров’я. Внутрішній розпорядок схожий на армійський, але не такий суворий. Є наряди «на тумбочку», прибирання території та спальних приміщень. Але все це лише в денний час. Сплять хлопці на звичайних армійських ліжках.
Окрема і важлива увага приділяється в цьому навчальному закладі безпеці учнів. Адже знаходиться він всього за десятки кілометрів від лінії фронту. Тому тут і по периметру огорожі, і в середині території встановлено чимало камер за якими 24\7 слідкують фахівці з безпеки. А за протипожежним станом слідкує сучасна автоматична система.
Нам дійсно немає зараз конкурентів, - підсумував полковник Валерій Ємбаков. – Ми агресивні патріоти України. Бо я вважаю, що політику держави потрібно проводити починаючи з молодого покоління. І я гордий тим, що більш ніж 90 відсотків наших випускників поступають далі у військові виші.
Зараз у закладі вчиться понад 200 дітей зі всіх куточків України. Над головним входом до ліцею Гордо світиться великий надпис «Слава Україні», який як в день, так і вночі видно далеко. І всі знають, що саме тут виховують майбутнє нашої держави – героїв, які свого часу не дадуть скривдити нашу неньку-Україну.
Тарас Грень.
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