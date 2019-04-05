Перший квартал 2019 року: до скарбниці Закарпаття спрямовано понад 1 млрд грн податків Суспільство | 04-04-2019, 17:34 0 74

За оперативними даними працівників органів ДФС Закарпаття, протягом січня-березня 2019 року до місцевих бюджетів Закарпатської області платники податків сплатили понад 1 млрд 93 млн грн. Тож сума перерахованих податків протягом першого кварталу поточного року майже на 180 млн грн більша, ніж за аналогічний період 2018-го.

За статистикою ГУ ДФС у Закарпатській області, основними податками-рекордсменами, що наповнили місцеві бюджети краю протягом першого кварталу 2019 року стали: податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю та акцизний податок.

Як відомо, основою місцевих бюджетів регіону є податок на доходи фізосіб. Його за вказаний термін цьогоріч надійшло понад 738,1 млн грн. У порівнянні з квітнем-березнем 2018 року його надходження збільшились на 129,1 млн грн.

Наступний за розміром серед лідерів податкових надходжень до місцевих скарбниць – єдиний податок. За три місяці його розмір склав більше 167,4 млн грн. Збільшення щодо 2018-го – на 28,8 млн грн.

Третій податок – плата за володіння або користування землею. Минулого року протягом першого кварталу до місцевих бюджетів Закарпаття платники внесли понад 62,7 млн грн, цього ж року за аналогічний термін – майже 95 млн грн.

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів вийшов на четверту позицію. Надходження з початку року склали більше 40,2 млн грн.

Зважаючи на рівень надходжень податків до місцевих бюджетів, фахівці органів ДФС Закарпаття переконані, що активність бізнесу, фінансова децентралізація, створення легального ринку зайнятості, виплати офіційної заробітної плати, а також сплата прозоро і в повному об’ємі податків та зборів підприємницькою громадою, дають змогу забезпечити додаткові бюджетні резерви для соціально-економічного розвитку нашої області.

ДФС у Закарпатській області

