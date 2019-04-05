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500 млн гривень - на закупівлю шкільних автобусів і машин для інклюзивно-ресурсних центрів

Суспільство | 04-04-2019, 17:34Коментарів: 0 0 Переглядів: 82 82    

З державного бюджету місцеві органи самоврядування отримали 500 млн гривень, з яких 325 млн буде використано для купівлі шкільних автобусів, а ще 175 – на придбання спеціальних автомобілів для інклюзивно-ресурсних центрів.

Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів України вчора, 3 квітня.
 «Для нас принципово важливо продовжити програму забезпечення шкільними автобусами для підвезення дітей з сільських територій у заклади, де вони зможуть отримати якісно вищий рівень освіти. Так, протягом 2016-2018 років ми вже інвестували понад 840 млн грн. Цього року передбачено ще 325 млн грн. Тобто ми виходимо на більш ніж мільярдні інвестиції протягом останніх кількох років – це значний здобуток і надзвичайно важлива програма. Ми розраховуємо, що вона продовжиться і надалі, щоб наші діти у сільських територіях мали доступ до якісної освіти», – пояснила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Закупівля автобусів відбуватиметься на засадах співфінансування з органами місцевого самоврядування. Так, документ передбачає, що міста обласного значення мусять доплатити під час закупівлі автобусів щонайменше 30% від загальної вартості. Для районів та ОТГ це співвідношення становить 90% на 10%, тобто місцева влада має доплатити щонайменше 10% власних коштів. Найбільш пільгові умови для сіл (селищ),  що мають статус гірських населених пунктів, та на лінії зіткнення – для них співвідношення становить 95% на 5%.
На органи місцевого самоврядування ці кошти розподілені за чіткими і прозорими критеріями – пропорційно до кількості учнів, які потребують підвезення.
«Окрім цього, 175 млн грн ми спрямовуємо на придбання спеціальних автомобілів для інклюзивно-ресурсних центрів. Завдяки ним команди ІРЦ зможуть бути мобільнішими та надавати додаткові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям. Ця інвестиція розподілена між областями за кількість створених ІРЦ», – зазначила Лілія Гриневич.
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