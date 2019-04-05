Працівникам профтехосвіти підвищили заробітну плату на 15% Суспільство | 04-04-2019, 17:35 0 70



Майстри виробничого навчання та педагоги професійного навчання зможуть отримувати додаткові премії за підготовку учнів до стажування. Їх виплачуватимуть за рахунок коштів, отриманих від оплати навчальної практики учнів.



Постанову, яка дозволятиме здійснювати таку виплату, було затверджено вчора, 3 квітня, під час засідання Кабінету Міністрів.

«У лютому 2019 року на одні із нарад з директорами закладів професійної освіти Львівщини було обговорене питання підвищення заробітної плати майстрам виробничого навчання на 15%. Опісля від Львівської облдержадміністрації був спрямований лист у Кабмін з проханням прискорити цей процес. Як бачимо, Уряд дослухався до наших пропозицій і затвердив відповідну Постанову. Бо сьогодні важливо, щоб професійна освіта була якісною і одним із чинників, які стимулюють педагогів до саморозвитку – гідна заробітна плата», - зазначила директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій

Затвердженим документом передбачено, що премія має заохотити майстрів проводити навчання на якіснішому рівні. Крім того, у них з'явиться мотивація співпрацювати з роботодавцями, стимулювати їх брати якнайбільшу кількість учнів на виробничу практику.

Разом з тим розширюватиметься й відповідальність педагогів за попередню підготовку учнів – вони мають ознайомлювати їх з правилами експлуатації обладнання, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та безпеки життєдіяльності.

У документі також закладені зміни у процедурі взаємодії закладу та підприємства.

