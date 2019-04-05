Уряд прийняв рішення про виділення коштів для виплати заробітної плати шахтарям Львівщини Суспільство | 04-04-2019, 17:35 0 78

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про виділення коштів з резервного фонду Держбюджету для виплати заробітної плати шахтарям України, в тому числі гірникам ДП «Львівугілля».



Про це інформують у департаменті паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА.

