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На Львівщині відбувся Міжнародний соціальний Форум
|Суспільство | 04-04-2019, 17:36
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З метою обговорення механізмів створення мультидисциплінарних команд для роботи з сім’ями, які перебувають в складних життєвих обставинах, 2 квітня в приміщенні Філософсько-Богословського факультету Українського Католицького Університету відбувся Міжнародний соціальний Форум «Деінституціалізація: мультидисціплінарні команди».
З вітальним словом до учасників заходу звернувся начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Володимир Лис, який наголосив на важливості визначення шляхів посилення міжвідомчої взаємодії для забезпечення права дитини на виховання в сім’ї.
Про ключові засади організації надання соціальних послуг, новели в законодавстві розповіла керівник експертної групи з питань формування соціальних послуг та розвитку соціального замовлення Директорату соціальних послуг та інтеграції Мінсоцполітики Оксана Суліма.
Президент FICE International Герман Радлер розповів про мультидисциплінарну взаємодію та мультидисциплінарний підхід в наданні соціальних послуг в Австрії.
Участь у роботі форуму взяли представники служб у справах дітей, закладів охорони здоров’я, підрозділів Національної поліції України, соціальних служб, громадських організацій та фондів.
Організатори Форуму – Львівська освітня фундація за сприяння служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації.
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