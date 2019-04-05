На Львівщині відбувся Міжнародний соціальний Форум Суспільство | 04-04-2019, 17:36 0 69

З метою обговорення механізмів створення мультидисциплінарних команд для роботи з сім’ями, які перебувають в складних життєвих обставинах, 2 квітня в приміщенні Філософсько-Богословського факультету Українського Католицького Університету відбувся Міжнародний соціальний Форум «Деінституціалізація: мультидисціплінарні команди».



З вітальним словом до учасників заходу звернувся начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Володимир Лис, який наголосив на важливості визначення шляхів посилення міжвідомчої взаємодії для забезпечення права дитини на виховання в сім’ї.

Про ключові засади організації надання соціальних послуг, новели в законодавстві розповіла керівник експертної групи з питань формування соціальних послуг та розвитку соціального замовлення Директорату соціальних послуг та інтеграції Мінсоцполітики Оксана Суліма.

Президент FICE International Герман Радлер розповів про мультидисциплінарну взаємодію та мультидисциплінарний підхід в наданні соціальних послуг в Австрії.

Участь у роботі форуму взяли представники служб у справах дітей, закладів охорони здоров’я, підрозділів Національної поліції України, соціальних служб, громадських організацій та фондів.

Організатори Форуму – Львівська освітня фундація за сприяння служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації.

