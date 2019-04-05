Понад 215 мільйонів гривень військового збору для підтримки української армії сплатили платники податків Львівщини за три місяці 2019 року Суспільство | 04-04-2019, 17:37 0 70



Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області платники податків Львівщини для підтримки української армії сплатили до Державного бюджету України 215,1 млн. гривень військового збору за три місяці 2019 року. Це на 22,1 % або на 39 млн. гривень більше порівнюючи з аналогічним періодом минулого року.

Слід зазначити, що у березні 2019 року платники податків Львівщини сплатили 75,6 млн. гривень військового збору, що на 19,2 %, або на 12,2 млн. грн. більше, ніж у березні 2018 року.