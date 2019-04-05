«РовеЛове Розточчя - разом попри кордони»: відбулась зустріч щодо реалізації Проекту Суспільство | 04-04-2019, 19:18 0 105

Сьогодні, 4 квітня, у Яворівському НПП відбулась робоча нарада щодо реалізації Міжнародного проекту «РовеЛове Розточчя - разом попри кордони».

Під час робочої зустрічі представники Яворівського національного природного парку спільно з представниками департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації спілкувалися про наступні кроки впровадження проекту «РовеЛове Розточчям - разом попри кордони» в межах Міжнародної програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна.

Нагадаємо, що Проект спільно реалізовуватимуть 6 партнерів з Львівщини та Люблінського воєводства: гміна Zamosc, Асоціація Єврорегіон "Карпати - Україна", Маршалківське управління Люблінського воєводства, Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації, Яворівський національний природний парк та Розточанський природний парк.

Проект має на меті покращення туристичної інфраструктури та створення туристичних продуктів для підвищення привабливості транскордонного регіону Розточчя.

За підсумками реалізації Проекту передбачено будівництво Центру екологічної освіти у с. Верещиця Яворівського району Львівської області, знакування 110 км велосипедного маршруту, створення туристичної інфраструктури вздовж Розточанського велосипедного туристичного маршруту (будівництво 14 альтанок зі станціями обслуговування велосипедів) та створення туристичних продуктів (велопробіги, тури, освітні кампанії, еко-пікніки).

