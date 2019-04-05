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Мешканців Львівщини запрошують відвідати ботанічний сад

Суспільство | 04-04-2019, 19:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 91 91    

7 квітня з 14:00 до 18:00 у Ботанічному саду Львівського національного університету імені Івана Франка відбудеться День відкритих дверей «Провісники весни».
Адміністрація ботанічного саду запрошує всіх охочих відвідати установу, що за адресою: вул. Черемшини, 44.
Водночас зазначаємо, що Ботанічний сад Львівського національного університету імені Івана Франка є одним з найстаріших садів України та Східної Європи. Він заснований у 1852 році, має тривалу історію та надзвичайно багату колекцію рослин.
Сьогодні ботанічний сад – навчальна, науково-дослідна та природоохоронна установа при франковому університеті. Ботанічний сад веде широку просвітницьку діяльність, яка спрямована на поширення ботанічних та екологічних знань серед населення. Співробітники Ботанічного саду (за попереднім записом) регулярно проводять екскурсії для школярів, та студентів.
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