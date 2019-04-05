З нагоди професійного свята на Львівщині відзначили геологів Суспільство | 04-04-2019, 19:20 0 87



Сьогодні, 4 квітня, на геологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка відбулись урочистості з нагоди відзначення професійного свята працівників геології, геофізики, геодезії та картографії – Дня геолога.

Привітав геологів області перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський.

«Багатство кожної країни – це її люди, а також територія, земля, надра, якими ми володіємо в межах своєї країни. З цим багатством ми зустрічаємось щоденно. І саме ви щодня допомагаєте розвивати нашу державу, це робите ви науковці, виховуючи нову плеяду спеціалістів, інженерів, геологів, геодезистів. Мені дуже приємно, що упродовж останніх років на Львівщині, якщо говорити по енергоносіях, ми бачимо ріст і зростання видобутку, чи то газу, нафти. Також приємно говорити і про те, що від діяльності компаній, колективів, державних підприємств, які пов’язані з енергоносіями, геологічними вишукуваннями, пов’язані і місцеві бюджети, які за 2014-2018 бюджетні періоди зросли майже в 3 рази. І частка, чи то рентних платежів, чи податку на доходи фізичних осіб, в тому числі підприємств енергетичного сектору, є вкрай важливою і великою. І це говорить про те, що країна розвивається, і ми разом розвиваємо цю країну», - зазначив Ростислав Замлинський.

«Надра – це безпека, здоров’я нації, енергетична безпека, геополітична зброя та інструмент у відстоюванні національних інтересів. І коли за тобою стоїть багатотисячне військо, ресурс та багатомільйонна нація – ти маєш право і обов’язок відстоювати інтереси своєї держави. Ми рухаємось в європейську сім’ю, ми рухаємось і захищаємо зі зброєю в руках не лише нашу українську землю, але й демократичні цінності усього цивілізованого світу і від кожного з нас на своєму місці залежить багато. Від нас залежить наскільки ми будемо успішні і якою буде наша країна»,- додав Ростислав Замлинський.

Також за високий професіоналізм,сумлінну працю та вагомий особистий внесок у розвиток геологічної промисловості області Ростислав Замлинський відзначив представників галузі.

Зазначимо, що День геолога — професійне свято працівників геології, геофізики, геодезії та картографії України. Відзначають щороку у першу неділю квітня.

