На Яворівському полігоні триває вишкіл нацгвардійців Суспільство | 04-04-2019, 19:21 0 89





Взвод оперативного призначення військової частини 3028 Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України спільно з військовослужбовцями 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України відбив напад умовного противника під час багатонаціонального тренування в межах Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи - Україна (JMTG-U).

Навчання відбувається у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у Яворівському районі Львівщини.

"Поставлені завдання наш зведений підрозділ виконав в повному обсязі. Загалом на подібних навчаннях ми маємо змогу обмінятись практичним досвідом ведення бойових дій та на тактичному рівні відпрацювати питання взаємодії між підрозділами Національної гвардії та Збройних сил України, що дає нам змогу в майбутньому більш ефективно спільно діяти на полі бою",- розповідає командир взводу оперативного призначення старший лейтенант Рафаель Сандлер.

Бойовий вишкіл на Яворівському полігоні триватиме до початку травня, де нацгвардійці та військові під керівництвом іноземних інструкторів й надалі поетапно відпрацьовуватимуть питання ротаційної підготовки.

