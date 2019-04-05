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ОБСЄ зафіксувала на Донбасі новітній російський комплекс РЕБ

Суспільство | 05-04-2019, 07:21Коментарів: 0 0 Переглядів: 73 73    
Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ зафіксували сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) РБ-341В "Леєр-3" на окупованій території Донецької області.

Про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ в Україні на основі інформації за 3 квітня 2019 року.

"2 квітня команда СММ зафіксувала комплекс радіоелектронної боротьби (РБ-341В "Леєр-3"), який перевозили на військовій вантажівці ("КамАЗ-5350") неподалік від н. п. Конькове (непідконтрольний урядові, 79 км на південь від Донецька) в південному напрямку автошляхом Т0508 (у зоні, де розміщення важкого озброєння та військової техніки заборонено згідно з пунктом 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року)", - йдеться у звіті.

Нагадуємо:

Напередодні СММ ОБСЄ зафіксувала новітню російську автоматизовану станцію перешкод Р-330Ж "Житель" та комплекс радіоелектронної боротьби "Тірада-2" неподалік від н.п. Южна Ломуватка, на окупованій Росією частині Донбасу.
Раніше СММ вже неодноразово повідомляла про виявлення різноманітних типів російських систем з постановки радіоперешкод та радіоелектронної боротьби, зокрема, Р330 "Житель", "Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", а також комплекс радіоелектронної боротьби з БПЛА "Репеллент-1".
16 березня на окупованій частині Донбасу були помічені російські новітні системи радіоелектронної боротьби, зокрема "Тірада-2".
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