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Війна на сході: 10 обстрілів, окупанти б’ють зі 152-мм артилерії

Суспільство | 05-04-2019, 08:29Коментарів: 0 0 Переглядів: 70 70    
Минулої доби російсько-окупаційні війська 10 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому вісім разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Війна на сході: 10 обстрілів, окупанти б’ють зі 152-мм артилерії

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Крім артилерії та мінометів ворог обстрілював українських захисників із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції ООС дев'ять разів.

З артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм і великокаліберних кулеметів бойовики стріляли поблизу села Лебединське.

Також з мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї стріляли біля міста Авдіївка.

Ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю ворог застосував у районі населеного пункту Піски і селища міського типу Талаківка.

Також з автоматичних станкових гранатометів ворог бив у районі населеного пункту Павлопіль, а з протитанкового ракетного комплексу і станкових протитанкових гранатометів – біля села Новоселівка Друга.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв з артилерійських систем калібру 152 мм взводний опорний пункт підрозділу Об'єднаних сил у районі населеного пункту Новотошківське.

Загалом бойовики витратили 33 боєприпаси калібрів 152, 122, 120 та 82 мм.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Як зазначається, жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 4 квітня вогнем у відповідь чотирьох окупантів було знищено, двох – поранено.

Також вогнем у відповідь знищено одну одиницю військової техніки російсько-окупаційних військ.

Станом на 7:00 5 квітня обстрілів позицій українських військ не зафіксовано.
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