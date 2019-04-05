Нерест-2019 Суспільство | 05-04-2019, 11:34 0 96



Почався нерест у риби. Ми всі розуміємо наскільки це для неї відповідальний момент. Адже від того, як він пройде, залежить, чи залишиться взагалі в наших річках риба. Кожен рибалка повинен знати законодавство та елементарні правила, що можна, а чого категорично не треба робити в цей період. Ми попросили главу Асоціації рибалок України Олександра Чистякова більш детально розповісти про це.



- Розкажіть, будь ласка, про терміни нерестової заборони на лов риби, ми знаємо, що він в різних регіонах може відрізнятися, від чого це залежить? А також де можна ловити сьогодні рибу?



- З першого квітня 2019 року в 20 областях України почався нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Йдеться про Вінницьку, Волинську, Донецьку, Дніпропетровську, Житомирську, Івано-Франківську, Запорізьку, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Кіровоградську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку, Черкаську та Чернігівську області ( у Київській області і Києві заборона почалася з 29 березня, а в Закарпатській області вона стартувала 25 березня). Заборона триватиме до 9 червня (включно). Її терміни з в різних регіонах і областях можуть відрізнятися в залежності від погодних умов.



В першу чергу нерестяться хижі види риб:окунь, щука (починаючи з кінця лютого початку березня). В останню чергу відкладають ікру короп, лин і сом (з середини-кінця травня). Карась взагалі може метати ікру порціями протягом усього літа.



0 ° С - сьомга;

1 ° С - минь;

2 ° С - харіус;

6 ° С - підуст;

7 ° С – щука, окунь;

8 ° С - в'юн, плотва, форель;

9 ° С - жерех;

10 ° С - головень, ялець, йорж, піскар, язь;

12 ° С - лящ, стерлядь, судак;

13 ° С - чехоня;

14 ° С - карась;

15 ° С - Ротань, верховодка;

16 ° С - краснопірка;

18 ° С - короп, сазан;

19 ° С - лин;

20 ° С - сом, товстолобик.



У багатьох європейських країнах змінний графік заборони на вилов саме той риби, що нереститься. Наприклад якщо щука вже від нерестилася, то чому її ловити не можна? І так з усіма видами. У нас з радянських часів оголошується усереднений графік заборони на вилов риби. Можливо, його пора переглянути.



Функції розмноження живих організмів носять циклічний характер. Кожен цикл складається з окремих фаз, пов'язаних з діяльністю гормонів і подразників зовнішнього середовища.



Нерест у риб буває одноразовим, коли вони метають ікру протягом декількох хвилин (щука, окунь, плотва та інші) або порційним, коли риби метають ікру окремими порціями з інтервалами від декількох днів до 2-3 тижнів (лин, плоскирка, карась та інші ). Одні і ті ж види риб в різних кліматичних умовах метають ікру по-різному. Лящ, наприклад, в південних районах нереститься порційно, а в північних - одноразово. Плодючість ікринок, яку відкладає самка риби, у різних видів неоднакова. Наприклад, самка коропа за нерест може відкласти до 1,5 млн. ікринок, щуки - 200 тис., ляща - 140 тис., а плотва - 30 тис.



Правила любительського лову риби під час нересту передбачають: вилов тільки з берега в межах населеного пункту в місцях, де немає природних нерестовищ, лише 1 вудкою/донкою з одним гачком або спінінгом, при дотриманні норм вилову - до 3 кг/день на людину. Риболовля в природних нерестовищах категорично заборонена. Місця, де можна і де заборонено рибалити і чіткі дати заборони на риболовлю на конкретному водоймі визначаються територіальними управліннями рибоохорони.



Також з першого квітня встановлена ​​заборона на вилов раків



У період нересту заборонено проводити днопоглиблювальні, вибухові та інші види робіт на Землях Водного Фонду, добування піщано-гравійних сумішей, займатися розчищенням русел річок, берегоукріплення, займатися підводним полюванням. Згідно «новому» Закону який визначає «час тиші», а так само Правил навігації в період нересту обмежено пересування малих плавзасобів, дозволено тільки органам, які займаються охороною водойм.



- За порушення Правил рибальства в період нересту передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності. Олександр Володимирович, прокоментуйте, які вони?



- Відповідно до Адміністративного Кодексу України за незначне порушення правил рибальства передбачено попередження або накладення штрафу від 34 до 170 грн, за грубе порушення правил рибальства (наприклад, рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь лову, промислових знарядь лову) передбачений штраф 340-680 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. Залежно від ступеня завданих збитків, за грубі порушення (ст.249 Кримінального Кодексу) передбачено кримінальну відповідальність - штраф 3400 - 6800 грн або позбавлення волі на строк до 3 років з конфіскацією знарядь і засобів лову, та незаконно добутих водних біоресурсів. За останні три роки посадили на 2 роки двох браконьєрів.



Крім штрафу за незаконний вилов правопорушнику нараховується сума компенсації за кожну виловлену рибу, незалежно від її розміру і ваги. Так, згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1209 від 21.11.2011 встановлено розмір компенсації в грн:



судак – 510 грн.,

сом - 425,

щука - 340,

короп - 306,

білий амур, товстолоб - 255,

лящ - 170,

лин - 119 грн.,

плотва, синець - 85,

краснопірка - 68 грн.,

підуст - 34 грн,

карась, окунь і верховодка - 17.



(Тому в останні роки суми компенсацій за завдані збитки нараховуються часом багатотисячні, а на морях і мільйонні).



- Крім браконьєрського вилову, що ще, на вашу думку, заважає рибі від нереститися? У ЗМІ неодноразово піднімалося питання про якість води в наших річках. Та й ми це відчуваємо на собі ... Досить поглянути на річку під час цвітіння. Вода стає всіх кольорів веселки. А річки в цей період нагадують більше болота ... Ні для кого не секрет що риб'ячі зграї рідшають прямо на очах. Від чого це залежить?



- Висока каламутність води, різкі коливання температури і рівня води у водоймі згубно діють на відкладену ікру: ікринки масово гинуть внаслідок замулення, сильного охолодження води або взагалі осушення.



Давайте почнемо з основних загроз для риби під час нересту:



Скільки вже сказано про шкоду, якої завдають ГЕСи підйомами та спусками води під час нересту. Коливання рівня води робить згубний вплив на ікру. При скиданні води ікра ризикує залишитися без води, і на повітрі висихає, і гине. При піднятті рівня води її товщина не дає ікрі прогрітися на сонці, в результаті вона чорніє, і гине.



Так само не варто забувати, що через різноманітні фактори , як суб’єктивного, так і об’єктивного характеру, сьогодні повноцінних природних нерестовищ залишилося не більше 60%. Решта зникла. Вони заросли і замулились, так як довгі роки ніхто не проводить меліоративні роботи по їх розчищенню. Або взагалі зникли ... Береги наших водойм хаотично забудовуються, і там де раніше були природні нерестовища, сьогодні бетонні причали приватних яхт клубів. Риба не буде нереститися на бетоні ... Закликаю всіх небайдужих: виготовляйте і встановлюйте штучні нерестові гнізда. Вони робляться елементарно, відомості про це можна отримати в інтернеті. А користь від них просто колосальна.



Слід пам'ятати, що в останні десятиліття водойми масово забруднюються. По берегах наших річок стоять мегаполіси, металургійні і хімічні гіганти зі своїми стоками і сливами. У 2018 році в водойми було скинуто 2,5 млрд. куб. м. стоків. З яких 1/3 це неочищені. За твердженням вчених вода в Каскаді Дніпровських водосховищ нагадує всю таблицю Менделєєва. А це місце існування риби. Не може в нездоровому середовищу народитися і вирости здоровий організм. Тому вчені спостерігають у багатьох видів річкової риби мутацію. За їх твердженням особливо схильні до мутації мирна риба: плотва, синець, лящ, краснопер.



Через нераціональну, а часом і злочинної діяльності людини в останнє видання Червоної Книги України увійшло понад 70 видів аборигенної риби. Ми що пережили якусь екологічну катастрофу?



- Рибалки гірко жартують, що структур які «охороняють» рибу на водоймах стає все більше ... а риби все менше. Чому так відбувається? Під час нересту риба втрачає почуття страху, тому може стати легкою здобиччю браконьєрів. З кожним роком фактів правопорушень на водоймах стає все більше. Як з цим боротися?



- Сьогодні риба масово збирається в зграї поблизу своїх природних нерестовищ. Цим користуються браконьєри. Біля традиційних місць нересту риби організовуються браконьєрські бригади. Взяти, приміром, Полтавську область, район там, де річка Сула впадає в Кременчуцьке водосховище, хоч на цій акаваторії і організований Національний Парк «Нижньосульський» і є в ньому своя єгерська охорона, незважаючи на це в цих благословенних місцях все перетягнуте браконьєрськими сітками. Така ж ситуація і з іхтіологічним заказником «Липівський» в Черкаській області. А що твориться в плавнях гирла річки Рось? Там браконьєри від своєї безкарності нахабно, цинічно, ні від кого не ховаючись, встановили величезні стаціонарні мережеві павуки. Все це відбувається через дику корупцію в природоохоронних органах. Замість того щоб захищати природу, вони «кришуючи» браконьєрів грабують рибний ресурс.



У 1991 році затримали 18 тис. браконьєрів, в минулому 124 тисячі. У той же час за статистикою затримують тільки близько 10% ...



Сьогодні наші річки знаходяться в депресивному стані. Вчені стверджують, що якщо не припинити бездумне використання водойм, то до 2050 року взагалі в них може зникнути риба ... Не один вид риби не зник просто так, їх погубила жадібність і корупція.



Тому сьогодні штрафи не можуть знизити фактів браконьєрства. А збільшувати їх це дорога в нікуди ... Поки пишеться новий Законопроект який передбачає збільшення штрафів, поки він приймається, то інфляція ці «великі суми» з'їдає і робить ці «нові» штрафи смішними. За браконьєрство однозначно потрібно вводити кримінальну відповідальність. А матеріально стягувати суми нанесених браконьєрами збитків. Тільки такі заходи зможуть знизити кількість випадків вбивства природи. Але, це можливо тільки при обов'язковій умові, якщо не буде корупції в органах рибоохорони.



Сьогодні нам намагаються вселити , що дідусь з маленькою рваною сіточкою, який вирішив виловити на день народження своїй онучці три карася - це головний браконьєр. Ні,не він знищів наші річки… а моторизовані бригади з багатокілометровими мережами, під дахом різних структур випалюють, як напалмом рибу в наших водоймах.



- Будемо сподіватися, що розум правоохоронних і природоохоронних структур переможе жадібність і корупцію, і ми з вами зможемо зберегти рибу в наших річках. На закінчення, що б Ви хотіли побажати?



- Шановні рибалки та любителі відпочинку на водоймах, звертаюся до Вас, і прошу в цей період року шанобливо і дбайливо ставитися до риби, яка готується до нересту. Допоможіть захистити майбутнє наших водойм - не допускайте варварського вилову риби в період нересту! Не залишайтеся байдужими до порушень природоохоронного законодавства та у разі виявлення фактів браконьєрства на водоймах повідомляйте про них за телефоном «Гарячої Лінії» Держрибагентства 0-800-50-52-50, або Поліції тел. 102. Адже від того як пройде нерестова компанія залежить майбутнє наших водойм!





Прес служба Асоціації рибалок України

