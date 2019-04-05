На Львівщині триває місячник озеленення та благоустрою (відео) Суспільство | 05-04-2019, 11:36 0 110



До Великодніх свят кожна громада, підприємство та організація хоче причепурити та озеленити свою територію. Не є винятком і Давидівська ОТГ. Керівництво Давидівської ОТГ звернулось до Бібрського лісгоспу стосовно виділення садивного матеріалу для озеленення дошкільних закладів та шкіл на території об’єднаної громади.

Бібрський лісгосп відгукнувся та надав Давидівській громаді саджанці дуба звичайного, дуба червоного, липи, берези, бука, ялиці білої, калини, форзиції, ялівця козацького, дейції, вейгели для благоустрою своїх територій. Працівники Бібрського лісгоспу привезли садивний матеріал в с. Чишки та допомогти в озелененні навчального дошкільного закладу.

До акції радо долучились працівники садочка, учні Чишківської школи, голова Давидівсьгої ОТГ Керницький В.М., перший заступник Сіленков О.Г., заступник з гуманітарних питань Кіт З.М., секретар ради Кухарський І.Я., голова Чишківського старостинського округу Фещин Н.В. Головний лісничий Бібрського лісгоспу Мирослав Пилипів та спеціаліст з питань екології та охорони природних ресурсів Давидівської громади Григорії Гуль, як фахівці своєї справи, надали консультації та показали, як садити дерева та в подальшому доглядати за ними.

Завідуюча дошкільного закладу Галина Іваник щиро подякувала всім присутнім за добру справу та виразила сподівання, що посаджені сьогодні дерева та кущі будуть окрасою їхнього садочка.



За матеріалами ДП "Бібрський лісгосп"



Відеосюжет: На Часі ТБ Давидівська ОТГ. Місячник довкілля у Давидівській ОТГ



https://www.youtube.com/watch?v=V6h3zXQ1sWg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3bylecdEPSYbrGlwdcWOHMfsAmFfsDSoTWxLgyM5RKuco9C7Sduy3XhNI

