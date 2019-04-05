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За три місяці 2019 року на Львівщині 7554 громадянина задекларували понад 1,1 мільярда гривень

Суспільство | 05-04-2019, 13:48Коментарів: 0 0 Переглядів: 70 70    

Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області громадяни Львівщини станом на 01.04.2019 до органів доходів і зборів області подали 7554 декларацій про майновий стан і доходи за 2018 рік та задекларували 1 135,2 млн. гривень.
Громадянами, які зобов’язані задекларувати доходи, подано 1647 декларацій та задекларовано 315,3 млн. грн. До сплати у поданих деклараціях самостійно нараховано податку на доходи фізичних осіб – 19,3 млн. грн. та військового збору – 4,2 млн. грн. Найбільшу кількість з поданих декларацій складають:
1174 декларації – дохід у вигляді спадщини на суму 223,9 млн. гривень;
253 декларації – дохід від продажу рухомого та нерухомого майна на суму 146,8 млн. гривень;
210 декларацій – дохід від надання нерухомого майна в оренду на суму 21,7 млн. гривень;
19 декларацій – іноземні доходи на суму 9,6 млн. гривень.
Громадянами, які згідно з законодавством мають право на отримання податкової знижки, подано 5 510 декларацій. До повернення з бюджету внаслідок використання права на податкову знижку підлягає – 12,7 млн. гривень.
82 громадянина задекларували одержаний дохід в сумі понад 1 млн. гривень. Сума задекларованих ними доходів становить 390,3 млн. гривень.
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