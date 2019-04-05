Щодо сплати ПДФО структурними підрозділами Суспільство | 05-04-2019, 13:49 0 70

Суб’єкти господарювання мають право відкривати свої філії, представництва й інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.

Так, відповідно до ст.63 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташуванням (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язанні з оподаткуванням, або через які проводиться діяльність (неосновне місце обліку).

Об’єктами оподаткування і об’єктами, пов'язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів.

Для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб відокремлені підрозділи визначаються з урахуванням норм ст.64 Господарського кодексу України незалежно від того, включені/не включені такі підрозділи юридичною особою до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Порядок сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб до бюджету передбачено ст.168 ПКУ, відповідно до якої податок, утриманий з доходів резидентів, підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу України (далі – БКУ).

Нарахування, утримання та оплата (перерахування) військового збору до бюджету також здійснюються у порядку, встановленому ст.168 ПКУ, за ставкою, яка становити 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування.

Такий порядок застосовується усіма юридичними особами, у тому числі такими, що мають філії, відділенні, інші відокремлені підрозділи, що розташовані на території іншої територіальної громади, ніж така юридична особа, а також відокремленими підрозділами, яким в установленому порядку надано повноваження щодо нарахування, утриманні і сплати: (перерахування) до бюджету податку.

Податок на доходи фізичних осіб, який справляється податковим агентом – юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента – юридичної особи, зараховується до відповідного місцевого бюджету за її місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що сплачуються фізичній особі.

Суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб за такий відокремлений підрозділ, усі обов’язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Отже, якщо юридична особа створює виробнича структурні підрозділи із використанням праці найманих осіб за місцезнаходженням (розташуванням) на іншій території, ніж така юридична особа і не уповноважені нею нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб, то такий платник податків зобов’язаний стати на облік за неосновним місцем обліку у відповідних контролюючих органах за місцезнаходженням таких об'єктів та перераховувати податок на доходи фізичних осіб до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого підрозділу.

Довідково. Детальна інформація викладена у листі ДФС України від 27.03.2019 № 10278/7/99-99-13-04-04-17.

ДФС у Закарпатській області

