Упродовж доби працівники Львівської митниці ДФС виявили товари, які були приховані від митного контролю Суспільство | 05-04-2019, 18:35 0 54



Упродовж останньої доби працівники Львівської митниці ДФС зафіксували два випадки переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Так, 04 квітня 2019 року у 53-річного мешканця Івано-Франківської області, який прямував у Польщу через автомобільний пункт пропуску «Краковець– Корчова», в автомобілі було виявлено 634 пачки прихованих від митного контролю сигарет загальною вартістю 26 793 гривень.

А 05 квітня 2019 року в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська – Хребенне» 21-річний житель Львівщини намагався ввезти на митну територію України приховані від митного контролю товари. Під час митного огляду в конструктивних порожнинах підлоги, призначених для акумулятора та під декоративною обшивкою заднього сидіння автомобіля виявлено одяг та продукти харчування. Загальну вартість товарів буде встановлено додатково.

Такі дії громадян України мають ознаки порушення митних правил, передбачені статтею 483 Митного кодексу України. Товари – предмети порушень разом з автомобілями, якими їх перевозили, вилучено у встановленому порядку. Справи скерують до суду.

