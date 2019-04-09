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У Києві масштабна пожежа у приватному секторі, горить кілька будинків
|Суспільство | 08-04-2019, 07:58
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|У Києві спалахнула пожежа на вулиці Гомельській, 31. Пролунало щонайменше 3 вибухи. За словами очевидців, горять 4 будинки.
Про це повідомляє кореспондент УП.
Пожежу допомагають гасити місцеві жителі.
Пожежа спалахнула в одному приватному будинку, пізніше вогонь перекинувся на інші.
Сусіди говорять, що у будинку ніхто не жив більше року. За їх словами, вибухнули газові балони.
За даними спільноти "Киев.Оперативный", на місці дуже багато рятувальників ДСНС. "Все ускладнюються тим, що у більшості пожежних гідрантів, які у каналізаціях, зовсім немає води", - йдеться у повідомленні.
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