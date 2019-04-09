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Пожежу у приватному секторі Києва ліквідували, жертв немає
|Суспільство | 08-04-2019, 08:06
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|Рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій ліквідували масштабну пожежу на вул. Гомельській м. Києва, яка виникла увечері 7 квітня. Загиблих та травмованих немає.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у м. Києві.
"7 квітня о 23:06 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу.
По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що на прибудинковій території горить сміття, трав'яний настил та дерева на площі 200 кв. м з розповсюдженням вогню на одноповерховий житловий будинок та гараж", - йдеться у повідомленні.
Під час гасіння пожежі в одній з допоміжних господарських споруд вибухнуло декілька газових балонів. В результаті вибуху та через щільну забудову приватної ділянки площа пожежі значно збільшилась - до 600 квадратних метрів.
"В результаті пожежі знищено дерев’яний сарай, дерев’яну прибудову, літню кухню та одноповерховий житловий будинок", - заявили рятувальники.
8 квітня о 01:43 пожежу на площі 600 кв. м було локалізовано, а о 03:12 - ліквідовано.
ФОТО: ДСНС
ФОТО: ДСНС
Під час гасіння пожежі загиблих та травмованих немає, причину пожежі та збиток з'ясовують.
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