Оберіг «нуля» Суспільство | 08-04-2019, 09:11 0 92

Його звати просто – «Бородач». Він постійний, так би мовити, мешканець одного з передових взводних опорних пунктів на Луганському напрямку оборони нашої Батьківщини. Ніхто з бійців не знає звідки сюди прийшов цей собака, і чому завжди залишається тут. Багато разів, під час ротацій, хлопці хотіли забрати його з собою, подалі від війни у мирне життя. Та… Саме в той момент «бородач» десь зникав, і появлявся вже тоді, коли на позиції лишався лише новий підрозділ.

Як старожил він знає тут все, а веде себе, як справжній ветеран війни. Командир ВОПу розповів, що «Бородач» попереджає бійців, і про мінні пастки встановлені ворогом, і про небезпезпеку пересування тією чи іншою стежкою. Невідомо як, але якімось своїм нелюдським відчуттям, цей собака може з точністю до трьох хвилин відчути початок ворожого артилерійського обстрілу, і попередити хлопців не лише про нього, але й завести у безпечний бліндаж. Знає він і де буде працювати ворожий снайпер.

«Бородача» люблять і поважають в колективі. В нього є навіть своє «сержантське» звання, виділено котлове довольство, та призначено місце відпочинку. А під час підготовки цього матеріалу вирішувалось питання про нагородження іменним ошийником в знак подяки за віддану службу.

Тарас Грень.

