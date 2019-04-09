|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Оберіг «нуля»
|Суспільство | 08-04-2019, 09:11
| 0 92
|
Його звати просто – «Бородач». Він постійний, так би мовити, мешканець одного з передових взводних опорних пунктів на Луганському напрямку оборони нашої Батьківщини. Ніхто з бійців не знає звідки сюди прийшов цей собака, і чому завжди залишається тут. Багато разів, під час ротацій, хлопці хотіли забрати його з собою, подалі від війни у мирне життя. Та… Саме в той момент «бородач» десь зникав, і появлявся вже тоді, коли на позиції лишався лише новий підрозділ.
Як старожил він знає тут все, а веде себе, як справжній ветеран війни. Командир ВОПу розповів, що «Бородач» попереджає бійців, і про мінні пастки встановлені ворогом, і про небезпезпеку пересування тією чи іншою стежкою. Невідомо як, але якімось своїм нелюдським відчуттям, цей собака може з точністю до трьох хвилин відчути початок ворожого артилерійського обстрілу, і попередити хлопців не лише про нього, але й завести у безпечний бліндаж. Знає він і де буде працювати ворожий снайпер.
«Бородача» люблять і поважають в колективі. В нього є навіть своє «сержантське» звання, виділено котлове довольство, та призначено місце відпочинку. А під час підготовки цього матеріалу вирішувалось питання про нагородження іменним ошийником в знак подяки за віддану службу.
Тарас Грень.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|На підтримку армії перераховано 44839,2 тис.гривень військового збору платниками податків Галицького управління...
|09-04-2019, 18:40
| >>>
|З 1 січня 2019 року підвищилась відповідальністі за нелегальні трудові відносини...
|09-04-2019, 18:39
| >>>
|654 суб’єкти господарювання Львівщини, які не мали найманих працівників, повідомили про прийняття 1409 осіб на роботу протягом березня 2019 року...
|09-04-2019, 16:53
| >>>
|За наслідками I кварталу 2019 року великі платники Заходу сплатили 1,3 мільярди гривень ЄСВ та 312 мільйонів гривень ПДФО...
|09-04-2019, 16:53
| >>>
|На Львівщині американські військовослужбовці провели змагання «SPUR RIDE»...
|09-04-2019, 14:01
| >>>
|«Дякуємо за виховання сина»: у Львові командири передали подяки солдатським родинам!...
|09-04-2019, 13:56
| >>>
|Для дітей у Львові проводять майстер-класи з писанкарства...
|09-04-2019, 13:54
| >>>
|