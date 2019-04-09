Платники податків Львівщини сплатили 3,5 млрд. гривень до державної казни за перші три місяці 2019 року Суспільство | 08-04-2019, 12:58 0 82

Як повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДФС у Львівській області такі надходження зросли на 16,1 відсотка порівнюючи з січнем-березнем 2018 року, або на 487,1 млн. гривень.

Протягом перших трьох місяців 2019 року до загального фонду Державного бюджету України платниками податків Львівщини сплачено 3 507,6 млн. грн. податків, зборів, інших обов’язкових платежів.

Основними бюджетоформуючими податками та зборами є:

- податок на додану вартість в сумі 1 123,8 млн. грн. з часткою у загальних надходженнях 32 відсотки;

- податок на прибуток підприємств у сумі 780,1 млн. грн. – 22 відсотки від загальних надходжень;

- податок на доходи фізичних осіб – 656,7 млн. грн., або 18,7 відсотка у доходах загального фонду Державного бюджету України;

- рентні платежі (газ, нафта та конденсат) в сумі 409,4 млн. грн., або майже 12 відсотків у доходах державного бюджету;

- військовий збір в сумі 215,1 млн. грн., або 6 відсотків від загальних надходжень.

У січні-березні 2019 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становили 2 886,0 млн. грн., що на 530,5 млн. грн. або на 22,5 відс. більше, ніж у січні-березні 2018 року.



