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Закарпатською митницею ДФС оформлено товарів на суму 23,6 млрд грн
|Суспільство | 08-04-2019, 12:59
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Вигідне розташування та наявність у зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС розгалуженої транспортної мережі, прикордонної інфраструктури та потужного транспортного вузла сприяло тому, що вже з початку 2019 року інспекторами оформлено 50982 тисяч митних декларацій.
Найбільшим торгівельним партнером впродовж цього періоду Була Угорщина. З цією країною через пункти пропуску митниці здійснено експортно-імпортних операцій на суму 12,3 млрд грн. Відтак на другому місці – Німеччина, сума операцій з якою становить майже 2 млрд грн, на третьому місці – Польща із сумою операцій понад 1,5 млрд грн.
В основі товарної структури статистичного експорту-імпорту найбільше оформлялись протягом трьох місяців 2019 року:
- експорт: соєві боби; лісоматеріали оброблені; кукурудза; насінні, плоди та спори для сівби; горіхи; інвентар, обладнання для спорту тощо.
- імпорт: автомобілі та інші транспортні засоби, призначенні для перевезення людей; машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої; трактори; апаратуру, що використовує рентгенівське, альфа-, бета- чи гамма- випромінювання; обладнання друкарське тощо.
Загалом у Закарпатській митниці ДФС станом на 1 квітня цього року перебуває на обліку 4748 осіб, які можуть здійснювати зовнішньоекономічні операції з товарами. Активну участь у цій сфері протягом січня-березня 2019 року взяли 1418 суб’єктів ЗЕД.
ДФС у Закарпатській області
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