ІНОЗЕМЕЦЬ ПРОПОНУВАВ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАР Суспільство | 08-04-2019, 13:02 0 88

400 гривень хабара запропонував учора прикордонникам громадянин Індії. 24-річний іноземець, прибувши у пункт пропуску «Лужанка», звернувся до прикордонного наряду з проханням проставити у його паспорті відмітки про перетин кордону. При цьому фактично перетинати кордон чоловік не збирався, оскільки не мав візи на дозвіл в’їзду в країни ЄС.

Військовослужбовець від неправомірної вигоди відмовився. Щодо виявлення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», прикордонники повідомили співробітників поліції.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



