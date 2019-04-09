Для дітей Центру соціальних служб організували майстер-клас з малювання «Догори дригом» Суспільство | 08-04-2019, 13:52 0 106 Нещодавно в приміщенні дитячого клубу «Колаж» (вул. К. Левицького 16) працівники відділу соціальної роботи Личаківсько-Галицького району спільно з працівником ДЮК Підганюк Іриною провели майстер-клас «Догори дригом». Під час заходу, за допомогою арт-терапевтичної методики малювання навпаки, організатори намагались сприяти всебічному розвитку та створенню позитивного емоційного настрою у дітей та батьків.

«Малювання навпаки, так званий правопівкульний живопис, — яскравий приклад методики, яка розвиває вищі психічні функції. Додатковим бонусом від цього заняття є те, що в результаті такого відпочинку розвивається абсолютний баланс у роботі обох наших півкуль. Під час майстер-класу для створення малюнків діти використовували гуаш, пензлики, картон. Учасники заходу отримали позитивні емоції та незабутні враження від спільної творчості», — зазначили організатори.