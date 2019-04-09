ОГОЛОШЕННЯ! Суспільство | 08-04-2019, 15:28 0 132





Львівський міський центр зайнятості запрошує осіб з інвалідністю

для працевлаштування за посадою:

інженер з комп'ютерних систем

для ТЗОВ "НОУТБУК ЦЕНТР"

(Додаткова інформація у фахівців відділу взаємодії з роботодавцями

або за тел.: 245-79-80, 244-59-91).



