ОГОЛОШЕННЯ! Суспільство | 08-04-2019, 15:29 0 143

Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування на посади:

Сестра медична – проведення медичного огляду, вміння надавати першу медичну допомогу, перевіряти якість продукції в їдальні. Досвід роботи від 2 –х років, освіта: спеціальність: сестра медична;

З.п. 4173

Соціальний педагог - 0,5 ставки; робота з дітьми соціально-незахищених категорій

Вимоги: педагогічна освіта ; досвід від 2-х років;

З.п 4173



(За дет. інформацією звертатися за тел.: 245-79-86; 244-59-94 Відділ Рекрутингу)



