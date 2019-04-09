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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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ОГОЛОШЕННЯ!
|Суспільство | 08-04-2019, 15:29
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Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування на посади:
Сестра медична – проведення медичного огляду, вміння надавати першу медичну допомогу, перевіряти якість продукції в їдальні. Досвід роботи від 2 –х років, освіта: спеціальність: сестра медична;
З.п. 4173
Соціальний педагог - 0,5 ставки; робота з дітьми соціально-незахищених категорій
Вимоги: педагогічна освіта ; досвід від 2-х років;
З.п 4173
(За дет. інформацією звертатися за тел.: 245-79-86; 244-59-94 Відділ Рекрутингу)
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