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В рамках Акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» встановлено рекорд України
|Суспільство | 08-04-2019, 15:30
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У суботу 06 квітня за ініціативи громадської організації «Добро дій» та за підтримки Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства і державних лісогосподарських підприємств встановлено рекорд України – висаджено найбільшу кількість дерев за один день. Участь у посадці взяли депутати та працівники міської ради, волонтери, активісти, лісівники та небайдужі громадяни Львівщини. Всього до цієї благородної справи долучилось понад 400 учасників.
Дерева садили на ділянках, підготовлених державними лісогосподарськими підприємствами Львівського ОУЛМГ. Лісівники забезпечили учасників сіянцями та саджанцями, інвентарем, а також провели інструктаж з технології виконання робіт з садіння лісових культур.
Лісовідновлення проводили на ділянках поблизу м. Львова, у тому числі на території Буського, Жовківського та Рава-Руського державних лісогосподарських підприємств.
Підсумком Акції стало досягнення - висаджування одночасно 77350 дерев за один день, яке зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.
Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства висловлює подяку організаторам ГО «Добро дій», державним лісогосподарським підприємствам та всім, хто долучився до наймасштабнішого заходу на Львівщині в рамках Акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» - встановлення національного рекорду за найбільшу кількість саджанців дерев висаджених за 8 годин!
Прес-служба Львівського ОУЛМГ
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