Солдате російсько-терористичних окупаційних військ! Суспільство | 08-04-2019, 15:43 0 83

Сьогодні, в день величного церковного свята, коли віруючі всього світу святкують Благовіщеня Господнє, ти – псевдозахисник «духовних скрєп» здійснив новий військовий злочин проти населення суверенної України. Ти, разом з манкрутами варварськи обстріляв мирне українське поселення Трьохізбенку. Своїми руками ти опустив в жерла мінометів понад 20-ть снарядів калібром 120 міліметрів, які націлив у будинки де мешкають маленькі діти і літні безпорадні люди. Подивись на знімках в їх обличчя. Хоча я знаю. Тобі не совісно. Ти не маєш такого відчуття як совість. Бо проклинаючи фашистів, ти сам ведеш себе як кривавий варвар. Ти отримуєш задоволення від того, що воюєш з мирними людьми, від яких можеш почути в свою адресу лише прокльони. Але повір, що сльози цих людей будуть випалювати твою душу до останнього дня твого нікчемного життя.

Я була в кімнаті зі своєю маленькою онукою, коли біля будинку сильно вибухнуло, - каже мешканка населеного пункту Ірина. – Я відразу накрила дитину собою, щоб врятувати її від уламків, які почали летіти крізь робити шибки.

Так само відбувалось і в сусідніх хатах, люди падали на підлогу намагались врятувати дітей. В результаті обстрілу ушкодження отримали п’ять осель, порвані дроти комунікацій тощо. Але це можна порахувати. А от чим порахувати переляк людей, їх нерви, серцеві напади, які вони отримали в результаті терористичного обстрілу російських військ.

Солдате російсько-терористичних окупаційних військ. Ти напевно усміхався коли відправляв міни в смертельний політ до осель українців. Ти радів, що вбиваєш ні в чому не винних людей, і робиш це на велике церковне свято. Ти навмисно ставив вибух на уламкову позицію, щоб покалічити якомога більше людей… Так от, сьогодні ти не лише став військовим злочинцем, а взяв на себе смертний гріх, що прирікає тебе на вічні страждання в пеклі – ти поправ основи християнської віри. Пам’ятай це!

Тарас Грень.

