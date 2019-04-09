Закарпатці, будьте уважні, шахраї виманюють гроші, представляючись працівниками ДФС Суспільство | 08-04-2019, 17:20 0 139

На Виноградівщині та Рахівщині активізувались невідомі особи, які телефонують суб’єктам господарювання, представляються працівниками органів ДФС та виманюють гроші.

Зокрема, шахраї здійснюють дзвінки підприємцям у Виноградівському та Рахівському районах, представляючись керівництвом Виноградівського та Рахівського управління ГУ ДФС у Закарпатській області та просять перерахувати кошти на банківський рахунок.

Номер телефону, з якого шахраї телефонували рахівським підприємцям: 0686568084.

З метою забезпечення оперативного реагування на такі дзвінки та «пропозиції», при наявності фактів, просимо громадян звертатись до Головного управління національної поліції у Закарпатській області за номером телефону «102».

ДФС у Закарпатській області

