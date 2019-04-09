Національний рекорд: Прокурори долучились до висадки 30 тис дерев на Львівщині Суспільство | 08-04-2019, 19:13 0 221







В суботу, 6 квітня 2019 року, працівники органів прокуратури Львівської області, спільно з військовими прокурорами Західного регіону України долучились до акції волонтерів щодо висадки 30 тисяч дерев на Львівщині.



Так, упродовж 8 годин майже півтисячі небайдужих громадян висаджували дерева на 11 локаціях.



Прокурори висаджували саджанці сосни, ялини, модрини та дуба на відведеному 1 га землі у с.Великі Мости на Жовківщині.



Зазначимо, що висаджувати молоді дерева весною стало доброю традицією для львівських прокурорів упродовж останніх трьох років.



Прокурори уже посадили більше 20 тисяч молодих дерев на понад 3 га лісу в Жовківському та Буському лісництвах.











Прес-служба прокуратури Львівської області



