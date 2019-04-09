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Національний рекорд: Прокурори долучились до висадки 30 тис дерев на Львівщині
|Суспільство | 08-04-2019, 19:13
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В суботу, 6 квітня 2019 року, працівники органів прокуратури Львівської області, спільно з військовими прокурорами Західного регіону України долучились до акції волонтерів щодо висадки 30 тисяч дерев на Львівщині.
Так, упродовж 8 годин майже півтисячі небайдужих громадян висаджували дерева на 11 локаціях.
Прокурори висаджували саджанці сосни, ялини, модрини та дуба на відведеному 1 га землі у с.Великі Мости на Жовківщині.
Зазначимо, що висаджувати молоді дерева весною стало доброю традицією для львівських прокурорів упродовж останніх трьох років.
Прокурори уже посадили більше 20 тисяч молодих дерев на понад 3 га лісу в Жовківському та Буському лісництвах.
Прес-служба прокуратури Львівської області
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