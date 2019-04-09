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Розпочато ремонт міжнародної траси у сторону села Братковичі
|Суспільство | 08-04-2019, 19:16
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Дорожники розпочали роботи з поточного середнього ремонту автомобільної дороги, яка веде до міжнародного кордону з Республікою Польща.
На замовлення Служби автомобільних доріг у Львівській області працівники дорожньої галузі виконують ремонтні роботи на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-11 Львів - Шегині в межах населеного пункту Братковичі Городоцького району.
Зараз робітниками дорожньої галузі виконуються роботи з розпушення конструктивних шарів існуючого дорожнього одягу.
Попереду заплановані роботи з регенерації дорожнього покриття, влаштування вирівнюючого та верхнього шарів асфальтобетонного покриття. Крім цього, шляховики влаштують заїзні кишені, тротуари, узбіччя, водовідведення та заходи з безпеки дорожнього руху.
Служба автомобільних доріг у Львівській області звертається до водіїв з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей на ділянці виконання ремонтних робіт. А також, дотримуватися правил дорожнього руху, особливо швидкісного режиму та безпечної дистанції, звертати увагу на влаштовані тимчасові дорожні знаки.
Будьте уважні та обережні!
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