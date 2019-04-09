Розпочато ремонт міжнародної траси у сторону села Братковичі Суспільство | 08-04-2019, 19:16 0 281



Дорожники розпочали роботи з поточного середнього ремонту автомобільної дороги, яка веде до міжнародного кордону з Республікою Польща.

На замовлення Служби автомобільних доріг у Львівській області працівники дорожньої галузі виконують ремонтні роботи на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-11 Львів - Шегині в межах населеного пункту Братковичі Городоцького району.

Зараз робітниками дорожньої галузі виконуються роботи з розпушення конструктивних шарів існуючого дорожнього одягу.

Попереду заплановані роботи з регенерації дорожнього покриття, влаштування вирівнюючого та верхнього шарів асфальтобетонного покриття. Крім цього, шляховики влаштують заїзні кишені, тротуари, узбіччя, водовідведення та заходи з безпеки дорожнього руху.

Служба автомобільних доріг у Львівській області звертається до водіїв з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей на ділянці виконання ремонтних робіт. А також, дотримуватися правил дорожнього руху, особливо швидкісного режиму та безпечної дистанції, звертати увагу на влаштовані тимчасові дорожні знаки.

Будьте уважні та обережні!

