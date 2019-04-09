Сезон спеки та пилу: ЗСУ переводять техніку на літній режим експлуатації Суспільство | 08-04-2019, 19:20 0 162

У військових частинах Львівського гарнізону тривають заходи з переведення озброєння та військової техніки на режим експлуатації у весняно-літній період. Попереду щоденна експлуатація військових автомобілів в умовах спекотних літніх місяців. Отже, водії та техперсонал повинні переконатись у абсолютній справності усіх вузлів та агрегатів. Цикл технічних робіт стартував у парках бойових машин і триватиме до кінця квітня поточного року.

З дотриманням усіх необхідних процедур та регламентів до процесу технічного обслуговування підійшли у Західному територіальному управлінні Військової служби правопорядку ЗС України.

– Роботи в парку бойових машин розпочинаються зі щоденного інструктажу по дотриманню заходів безпеки під час обслуговування та ремонту автомобільної техніки, попередженню випадків отруєння особового складу чадним газом та отруйними речовинами, – розповідає заступник начальника ЗТУ ВСП ЗС України по роботі із особовим складом підполковник Федір Федчик. – Відповідно до переліку робіт, кожен день розписаний до виконання певних процедур. Якщо сьогодні перевіряється герметичність пневмосистем, то завтра «технарі» перевірятимуть кріплення та справність приладів освітлення та сигналізації.

В процесі виконання технічних робіт здійснється постійний контроль за якістю робіт із розрахунком, щоб до закінчення робочого дня техніка була боєздатна та готова до експлуатації. Адже завдання із забезпечення повсякденної діяльності військових частин ніхто не скасовував.

Для якісного забезпечення переведення ОВТ у парках військових частин організовано спеціалізовані пости з наданням технічної допомоги підрозділам, а також пости з надання першої медичної допомоги.

Після закінчення циклу робіт, комісіями військових частин буде організовано перевірку якості виконання сезонного обслуговування та готовності озброєння та військової техніки до експлуатації у весняно-літній період із складанням акту перевірки.

Володимир Скоростецький,

Відділення спеціальних кореспондентів

Інформаційного агентства МО України (м. Львів)

