|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
"Мій син не терорист": Окупанти в Криму затримали матір політв'язня
|Суспільство | 09-04-2019, 08:27
| 0 74
|
|Російські силовики затримали в окупованому Криму матір політв'язня Енвера Мамутова затримали за проведення одиночного пікету.
Про це повідомив адвокат Рустем Кяміл в Facebook.
"Тільки стало відомо що дружину і маму Енвера Мамутова засудженого на 17 років забрали у відділення поліції міста Бахчисарай для складання протоколу, ми з колегами виїжджаємо для надання юридичної допомоги", - написав він.
Як повідомляє "Кримська солідарність", Зарема Мамутова, висловлюючи свою незгоду з обвинуваченнями проти свого сина і інших політв'язнів, вийшла з плакатом: "Мій син не терорист. За що 17 років ". До неї під'їхали співробітники ДПС, вона роз'яснила їм з якою метою проводить одиночний пікет. Дружина Енвера Мамутова - Аліє - вела в цей момент прямий ефір в Facebook.
Підійшов ще один співробітник і попередив її, що якщо вона буде перебувати поруч, буде вважатися, що вони удвох. Аліє перейшла на іншу сторону дороги і продовжувала вести зйомку звідти.
Потім співробітники поліції попросили підійти дружину і матір Енвера Мамутова, яка стояла на протилежному боці дороги.
Співробітник поліції старший інспектор попросив її документи, мотивуючи тим, що 54-й федеральний закон РФ дозволяє проведення одиночних пікетів, але на його думку, їх було двоє. Потім сказав, що доставлять жінок у відділ і будуть розбиратися на місці.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|На підтримку армії перераховано 44839,2 тис.гривень військового збору платниками податків Галицького управління...
|09-04-2019, 18:40
| >>>
|З 1 січня 2019 року підвищилась відповідальністі за нелегальні трудові відносини...
|09-04-2019, 18:39
| >>>
|654 суб’єкти господарювання Львівщини, які не мали найманих працівників, повідомили про прийняття 1409 осіб на роботу протягом березня 2019 року...
|09-04-2019, 16:53
| >>>
|За наслідками I кварталу 2019 року великі платники Заходу сплатили 1,3 мільярди гривень ЄСВ та 312 мільйонів гривень ПДФО...
|09-04-2019, 16:53
| >>>
|На Львівщині американські військовослужбовці провели змагання «SPUR RIDE»...
|09-04-2019, 14:01
| >>>
|«Дякуємо за виховання сина»: у Львові командири передали подяки солдатським родинам!...
|09-04-2019, 13:56
| >>>
|Для дітей у Львові проводять майстер-класи з писанкарства...
|09-04-2019, 13:54
| >>>
|