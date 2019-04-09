"Мій син не терорист": Окупанти в Криму затримали матір політв'язня Суспільство | 09-04-2019, 08:27 0 74 Російські силовики затримали в окупованому Криму матір політв'язня Енвера Мамутова затримали за проведення одиночного пікету.



Про це повідомив адвокат Рустем Кяміл в Facebook.



"Тільки стало відомо що дружину і маму Енвера Мамутова засудженого на 17 років забрали у відділення поліції міста Бахчисарай для складання протоколу, ми з колегами виїжджаємо для надання юридичної допомоги", - написав він.







Як повідомляє "Кримська солідарність", Зарема Мамутова, висловлюючи свою незгоду з обвинуваченнями проти свого сина і інших політв'язнів, вийшла з плакатом: "Мій син не терорист. За що 17 років ". До неї під'їхали співробітники ДПС, вона роз'яснила їм з якою метою проводить одиночний пікет. Дружина Енвера Мамутова - Аліє - вела в цей момент прямий ефір в Facebook.







Підійшов ще один співробітник і попередив її, що якщо вона буде перебувати поруч, буде вважатися, що вони удвох. Аліє перейшла на іншу сторону дороги і продовжувала вести зйомку звідти.



Потім співробітники поліції попросили підійти дружину і матір Енвера Мамутова, яка стояла на протилежному боці дороги.



Співробітник поліції старший інспектор попросив її документи, мотивуючи тим, що 54-й федеральний закон РФ дозволяє проведення одиночних пікетів, але на його думку, їх було двоє. Потім сказав, що доставлять жінок у відділ і будуть розбиратися на місці.