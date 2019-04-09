Просто перестати стріляти..? Суспільство | 09-04-2019, 10:07 0 71

Ліда, маленька мешканка села Шульгінка, що на Луганщині. Вона щиро радіє навіть не подарункам, які разом з офіцерами цивільно-військового співробітництва ОТУ «Північ» привезла до неї відома українська волонтер Марина Одінцова. Ліда радіє гостям, новим людям, новим знайомствам. Бо так сталось, що в свої 10 років, вона вже знає, як це – бути сиротою.

Її тато Олександр Ковальов, прапорщик Державної прикордонної служби - герой новітньої історії України. Він загинув ще у 2014 році. Російські терористичні війська намагались висадити десант з більш ніж десятка катерів. Олександр, якраз вів спостереження. Він повідомив основні сили і прийняв нерівний бій з озвірілими окупантами. Завдяки цьому мужньому прикордоннику ворог так і не зміг закріпитись на Маріупольському плацдармі. Смерть українця вберегла від окупації тисячі гектарів нашої землі.

Зараз, на великому сільському господарстві залишились бабуся, мама і сама Ліда. Само собою вижити в селі. В теперішній час не просто. Адже крім городів і тварин є ще будинок, сарай інші прибудови. Все потребує чоловічих рук. Наймати майстрів то завжди дорого. Щось звичайно допомагають волонтери. Але.. Зараз гостро стоїть питання по компенсаціям, що належать цій родині, купівлі їм нового житла, та й взагалі правового забезпечення.

Та Ліда, майстриня на всі руки намагається бачити в житті лише краще. І всі її малюнки сповнені яскравим світлом, до якого пішов її тато – герой України, що своїм життям захистив Батьківщину.

Тарас Грень.

