Витрати на відрядження: оподаткування ПДФО витрат на відрядження. «Квиткові» питання та умови їх відшкодування Суспільство | 09-04-2019, 10:07 0 70



Заступник начальника Львівського управління Офісу великих платників Сергій Скробач розповів для «Медіастар» про найбільш поширені моменти які виникають у платників при податковому обліку витрат на відрядження в межах України та за кордон.

Тож, у 2019 році сума добових для відряджень у межах території України не оподатковується ПДФО в межах 417,30 гривень. Хочу нагадати, що до оподатковуваного ПДФО доходу платника податків – фізособи, яка перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем або є членом керівних органів підприємств, установ, організацій, не включаються витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізособи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням (добові):

у межах території України, але не більш як 0,1 розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження; Законом від 23.11.2019 №2629 «Про Державний бюджет України на 2019 рік» передбачено, що мінімальна заробітна плата з 01 січня 2019 року становить 4 173 гривні

для відряджень за кордон не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день. Аванс на закордонне відрядження має видаватися у національній валюті тієї держави, до якої відряджають працівника, або у вільно конвертованій валюті.

.Отже, у 2019 році сума добових для відряджень у межах території України, що не оподатковується ПДФО, складає 417,30 гривень.

При цьому, сума збільшення розміру добових витрат на відрядження понад встановлені норми включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника ПДФО і, в свою чергу, оподатковується ПДФО за ставкою 18% і військовим збором за ставкою 1,5 % та відображається у податковому розрахунку за формою № 1ДФ.

Які витрати щодо відрядження не оподатковуються ПДФО?

Витрати на відрядження, крім добових, не є об’єктом оподаткування лише за наявності підтвердних документів

на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому числі на орендованому транспорті),

оплату вартості проживання у готелях (мотелях), а також включених до таких рахунків витрат на харчування чи побутові послуги (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), на найм інших жилих приміщень,

оплату телефонних розмов,

оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз),

обов’язкове страхування,

інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду та перебування у місці відрядження, в тому числі будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв’язку із здійсненням таких витрат.

Зазначені витрати не є об’єктом оподаткування лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат.

Такими документами є:

транспортні квитки або транспортні рахунки (багажні квитанції), у тому числі електронні квитки за наявності посадкового талона, якщо його обов’язковість передбачена правилами перевезення на відповідному виді транспорту, та розрахункові документи про їх придбання за всіма видами транспорту, в тому числі чартерних рейсів,

рахунки, отримані із готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання фізичної особи, в тому числі бронювання місць у місцях проживання,

страхові поліси тощо.

Крім того, будь-які витрати на відрядження не включаються до оподатковуваного доходу за наявності документів, що підтверджують зв’язок такого відрядження з господарською діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає, зокрема (але не виключно):

запрошень сторони, що приймає, діяльність якої збігається з діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає;

укладеного договору чи контракту;

інших документів, які встановлюють або засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини;

документів, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях або симпозіумах, інших заходах, які проводяться за тематикою, що збігається з господарською діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає.



«Квиткові» питання

Сьогодні поговоримо про транспортні квитки. А саме про те, яким має бути транспортний квиток, щоб за ним можна було відшкодувати витрати відрядженому працівнику. Основну увагу зосередимо на електронних квитках, адже саме із ними виникає найбільше запитань.

До прикладу розглянемо таке питання: працівник здав авансовий звіт з роздрукованим електронним квитком на потяг (квиток придбаний через Інтернет). Чи є підстави відшкодовувати йому витрати? Чи повинен до квитка додаватися оригінал квитанції про його оплату?

«Відрядний» п.п. 170.9.1 ПКУ встановлює, що відшкодовувані роботодавцем витрати на проїзд не включаються в оподатковуваний дохід працівника за наявності:

документів, що підтверджують вартість цих витрат у вигляді транспортних квитків, у тому числі електронних квитків;

посадкового талона, якщо його обов’язковість передбачена правилами перевезення на відповідному виді транспорту;

розрахункового документа про їх придбання (причому незалежно від виду транспорту).

Проте із залізничним квитком на потяг усе складається значно простіше. Залізничний квиток оформляють за правилами Порядку № 331/137*. І при замовленні електронного квитка працівник отримує на електронну пошту посадочний документ, який він повинен роздрукувати.

* Порядок оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті, затверджений наказом Мінінфраструктури від 30.05.2013 р. № 331/137.

Так ось, цей посадочний документ одночасно є і проїзним, і розрахунковим документом (п. 5.6 Порядку № 331/137). Дані електронного посадочного, перевізного або документа на послуги залізниці заносяться в спеціалізований РРО (п. 8.6 розд. VIII Порядку № 331/137). Відповідно, він виконує і функції фіскального чека.

Тому при використанні електронних залізничних квитків окремий документ, що підтверджує їх оплату, не потрібний. Також і не потрібний посадковий талон (потрібний посадочний документ).

Так, у категорії 109.10 ЗІР зазначено, що роздрукований електронний проїзний квиток на залізничний транспорт вважається розрахунковим документом, якщо він оформлений на відповідному бланку проїзного документа або сформований в електронному вигляді згідно з вимогами Порядку № 331/137.

Для відшкодування вартості проїзду на потягу працівнику достатньо додати до авансового звіту електронний проїзний залізничний квиток (посадочний документ), роздрукований на принтері. А розрахунковий документ і посадковий талон не потрібні.

Для перевезення багажу достатньо додати роздрукований електронний перевізний документ, а для підтвердження послуг з користування комплектом постільний речей і послуг з резервування місць — роздрукований електронний документ на послуги.









