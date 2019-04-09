|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Три місяці 2019-го на Закарпатській митниці – понад
|Суспільство | 09-04-2019, 11:04
| 0 74
|
2 млрд грн до держбюджету
За робочий період січня-березня 2019 року Закарпатською митницею ДФС перераховано до державного бюджету 2 млрд 21 млн грн податків, що відносно аналогічного періоду 2018 року (1 млрд 417 млн грн) більше на 607,2 млн грн.
Зокрема, лише за березень 2019 року Закарпатською митницею перераховано до бюджету податків та зборів на суму 444,7 млн грн. Ця сума перевищує минулорічні показники на 18,3 млн грн, або на 4%.
Фахівці Закарпатської митниці ДФС зазначають, що такі суттєві показники надходжень до бюджету – спільні здобутки митниці та суб’єктів ЗЕД. Наприклад, цьогоріч у березні 20 найбільших платників податків, перерахували до держбюджету податків та зборів на суму понад 237,9 млн грн, що складає 54,9% здійснених перерахувань. Таким чином імпортери використовують і належно оцінюють вигідне розташування Закарпатської митниці ДФС, її розгалужену транспортну мережу, митну інфраструктуру та якісне сервісне обслуговування.
Варто зазначити, що основними бюджетоформуючими товарами березня 2019 року на Закарпатській митниці стали такі товари:
- автомобілі легкові (111,6 млн грн);
- кузови (26,4 млн грн);
- трактори (16 млн грн);
- частини та пристрої моторних ТЗ (12,6 млн грн);
- моторні ТЗ (12,4 млн грн);
- машини автоматичного оброблення інформації (11,6 млн грн) тощо.
ДФС у Закарпатській області
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|На підтримку армії перераховано 44839,2 тис.гривень військового збору платниками податків Галицького управління...
|09-04-2019, 18:40
| >>>
|З 1 січня 2019 року підвищилась відповідальністі за нелегальні трудові відносини...
|09-04-2019, 18:39
| >>>
|654 суб’єкти господарювання Львівщини, які не мали найманих працівників, повідомили про прийняття 1409 осіб на роботу протягом березня 2019 року...
|09-04-2019, 16:53
| >>>
|За наслідками I кварталу 2019 року великі платники Заходу сплатили 1,3 мільярди гривень ЄСВ та 312 мільйонів гривень ПДФО...
|09-04-2019, 16:53
| >>>
|На Львівщині американські військовослужбовці провели змагання «SPUR RIDE»...
|09-04-2019, 14:01
| >>>
|«Дякуємо за виховання сина»: у Львові командири передали подяки солдатським родинам!...
|09-04-2019, 13:56
| >>>
|Для дітей у Львові проводять майстер-класи з писанкарства...
|09-04-2019, 13:54
| >>>
|