Три місяці 2019-го на Закарпатській митниці – понад Суспільство | 09-04-2019, 11:04 0 74

2 млрд грн до держбюджету

За робочий період січня-березня 2019 року Закарпатською митницею ДФС перераховано до державного бюджету 2 млрд 21 млн грн податків, що відносно аналогічного періоду 2018 року (1 млрд 417 млн грн) більше на 607,2 млн грн.

Зокрема, лише за березень 2019 року Закарпатською митницею перераховано до бюджету податків та зборів на суму 444,7 млн грн. Ця сума перевищує минулорічні показники на 18,3 млн грн, або на 4%.

Фахівці Закарпатської митниці ДФС зазначають, що такі суттєві показники надходжень до бюджету – спільні здобутки митниці та суб’єктів ЗЕД. Наприклад, цьогоріч у березні 20 найбільших платників податків, перерахували до держбюджету податків та зборів на суму понад 237,9 млн грн, що складає 54,9% здійснених перерахувань. Таким чином імпортери використовують і належно оцінюють вигідне розташування Закарпатської митниці ДФС, її розгалужену транспортну мережу, митну інфраструктуру та якісне сервісне обслуговування.

Варто зазначити, що основними бюджетоформуючими товарами березня 2019 року на Закарпатській митниці стали такі товари:

- автомобілі легкові (111,6 млн грн);

- кузови (26,4 млн грн);

- трактори (16 млн грн);

- частини та пристрої моторних ТЗ (12,6 млн грн);

- моторні ТЗ (12,4 млн грн);

- машини автоматичного оброблення інформації (11,6 млн грн) тощо.

ДФС у Закарпатській області

