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На Жовківщині затримали та посадили під арешт іноземця-крадія
|Суспільство | 09-04-2019, 11:47
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Цьогоріч, 05 квітня, під час оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант», працівниками поліції, в порядку ст.ст.208, 582 КПК України, в Дублянах на Жовківщині, затримано латвійця, який перебуває у міжнародному розшуку за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.175 (крадіжка) КК Латвійської Республіки.
На даний час ухвалою слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області від 08.04.2019, клопотання прокурора Червоноградської місцевої прокуратури задоволено повністю.
Так, стосовно іноземного зловмисника застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб.
Після надходження від компетентних органів запиту про видачу правопорушника, прокуратура Львівської області розпочне процедуру екстрадиції.
Прес-служба прокуратури Львівської області
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