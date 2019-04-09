Громаді на Львівщині повернуто 3 га землі вартістю майже 3 млн грн Суспільство | 09-04-2019, 11:48 0 71

Цьогоріч у лютому Дрогобицьким районним судом задоволено дві заяви органів прокуратури області щодо визнання відумерлою спадщини після смерті громадян.



Прокуратура вимагала визнану відумерлою спадщину (2 земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 2,99 га вартістю 2,6 млн грн) передати у власність територіальній громаді Літинської селищної ради.



Зазначимо, що прокурор звернувся до суду, оскільки було порушено інтереси держави внаслідок невжиття органом місцевого самоврядування заходів щодо оформлення права власності на ці земельні ділянки, що могло призвести до їх протиправного використання.



Відтак, після набрання рішеннями судів законної сили, завдяки заходам, вжитим прокуратурою на стадії їх реального виконання, 28.03.2019, земельні ділянки повернуто до комунальної власності громади.











Прес-служба прокуратури Львівської області



