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На кордоні з Польщею у двох пунктах пропуску впроваджено новації для зменшення черг
|Суспільство | 09-04-2019, 13:48
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|ВІДЕО: https://youtu.be/tJJckZHBSg4
Апробація технологічних процедур на виконання вимог Кабінету Міністрів України щодо спрощення прикордонних та митних формальностей під час перетину державного кордону особами та транспортними засобами проходить на кордоні з Польщею.
Експеримент запроваджено з 1 квітня та буде тривати до початку червня у двох пунктах пропуску «Смільниця» та «Грушів». Зміни полягають у послідовності здійснення прикордонного та митного контролю.
Тепер, під час виїзду з України подорожуючі спочатку проходять процедуру паспортного контролю. Прикордонний наряд вносить інформацію про осіб та транспортні засоби у відомчу базу і дані автоматично передаються у базу даних співробітників митниці. Тому немає необхідності інспектору митниці ще раз вносити цю інформацію. Крім того, одночасно здійснюється прикордонний та митний огляд автомобіля. А це дозволяє уникнути дублювання функцій та зменшити час необхідний для перетину кордону.
Така апробація технологічних процедур у пунктах пропуску «Смільниця» та «Грушів», які розташовані на суміжній території, лише перший крок задля досягнення мети зменшення часу на проходження прикордонно-митних формальностей під час виїзду за межі України. У разі успішності цього експерименту, він буде запроваджений в усіх пунктах пропуску. Також зазначимо, що ці зміни відбуваються у тісній співпраці не тільки між підрозділами Держприкордонслужби та ДФС, а відповідними службами польською сторони.
Крім того, нагадаємо, що такі технологічні процедури вже діють у пункті пропуску «Нові Яриловичі», що на кордоні з Білоруссю, та у спільному пункті пропуску «Паланка», що на українсько-молдовському кордоні. Це дало позитивний результат – перш за все черг на кордоні на цих напрямках стало значно менше.
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