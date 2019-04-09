Для дітей у Львові проводять майстер-класи з писанкарства Суспільство | 09-04-2019, 13:54 0 66 Для дітей із сімей вимушених переселенців з Криму та Сходу України, а також із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, працівники відділу соціальної роботи Франківського району Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, спільно із УДЮМК Франківського району, проводять майстер-класи з писанкарства «Великодній калейдоскоп» та «Великодній передзвін».



Такий майстер-клас відбувся вчора, 9 квітня. Наступний — відбудеться у четвер, 11 квітня, о 16.00 год.



«Мета заходів — познайомити дітей із традиціями святкування Великодніх свят, навчити техніки писанкарства, розповісти про історію писанки та її значення в сучасній оселі. Кожна дитина матиме змогу зробити писанки для себе і своєї родини, зазирнути до таїнства символіки та опанувати техніку виготовлення писанок з використанням вогню та воску. Писанку потрібно писати не стільки рукою, скільки душею. Вони символізують життя і воскресіння. У нас прийнято дарувати один одному на знак поваги, з побажаннями добра і злагоди. Малювати писанки — це велике задоволення для дітей, вони отримають чимало нових вражень, позитивних емоцій, відчують настрій Великодніх свят», — повідомили організатори.



Заходи відбудуться за адресами: м. Львів, вул. Граб’янки, 13 та вул. Наукова, 76.